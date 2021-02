Stiri pe aceeasi tema

- Campania de vaccinare anti-COVID19 va debuta in Alba luni, 4 ianuarie 2021, cand de altfel vor ajunge in județ primele 975 de doze de vaccin marca Pfizer. Acestea vor fi transportate din centrul regional de depozitare de la Brașov la sediul DSP Alba, de unde vor fi apoi distribuite celor 8 centre locale…

- Dirijorul de origine venezueleana Gustavo Dudamel a lansat proiectul „Symphony”, un film in realitate virtuala, care va face un turneu de zece ani in cinematografe. „Muzica are un rol esential de jucat in vindecarea spiritului umanitatii care este atat de zguduita la acest moment de pandemie…

- Comunicarea este elementul care asigura succesul efortului care se intreprinde la nivel guvernamental privind implementarea strategiei de vaccinare anti-COVID, a declarat, vineri, prim-ministrul interimar Nicolae Ciuca. ‘Aspectele legate de desfasurarea si implementarea strategiei de vaccinare au fost…

- Sindicatul Acord condamna public modalitatea in care autoritațile gestioneaza implementarea masurilor legate de prevenirea raspandirii infecției cu virusul SARS-CoV-2. Sindicatul Acord, afiliat la Federația Salariaților din Administrația Publica Centrala și Locala din Romania ,,Columna", este o organizatie…

- Neti Sandu (62 ani), prezentatoarea și realizatoarea horoscopului de la PRO TV, are Covid-19, anunța postul la care lucreaza. „Vreau sa aflați de la mine ca am fost confirmata pozitiv cu virusul SARS-Cov-2. Ma simt relativ bine, ca și cand aș avea o raceala destul de puternica. Din fericire, nu am…

- Solistul trupei Holograf care și-a exprimat franc parerea despre pandemia de Covid-19, fapt ce a creat un val imens de aprecieri, i-a zis lui Madalin Ionescu ca nu concepe cum Andreea Esca și-a revenit așa repede dupa posibila infectare, mai mult, a revenit la știri vesela, ferice. ”S-au cautat atatea…

- Invitat in emisiunea online a lui Madalin Ionescu, solistul de la Holograf a continuat sa faca afirmatii controversate. Dan Bittman a spus raspicat ca nu crede ca stirista Andreea Esca a fost bolnava de COVID-19.

- Klaus Iohannis spera ca situația de la Timișora sa nu se mai repete, precizand in conferința susținuta azi la Palatul Cotroceni ca este loc de mai bine in ceea ce privește comunicarea intre spitale. In noaptea de duminica spre luni șase bolnavi de Covid-19 au murit dupa ce nu au mai avut loc la Terapie…