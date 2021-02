Stiri pe aceeasi tema

- A inceput prima ediție a sezonului 9 ”Chefi la cuțite”, deci a inceput și razboiul dintre cei trei jurați de la Antena 1. Așadar, inca de pe acum a fost caștigata o prima amuleta care sa ii ajute in drumul spre marea finala. Chef Orlanda Zaharia a ales cea mai buna farfurie, elementul de baza al preparatului…

- Razvan Babana a ajuns de urgența pe mana medicilor din cauza unor dureri insuportavile, iar medicii au decis sa il opereze imediat, caci au descoperit ca fostul concurent de la ”Chefi la cuțite” avea un chist in gura, care i-ar fi putut fi fatal. Iata cum se simte acum preferatul lui Sorin Bontea.

- Cu toții il cunoaștem pe Sorin Bontea, dar puțini sunt cei care știu detalii despre copilaria sa. Mai sincer ca niciodata, juratul de la ”Chefi la cuțite” a vorbit despre neajunsurile din adolescența. Chef-ul mai are inca patru frați.

- Mari, mari surprize ii așteapta pe telespectatori in noul sezon ”Chefi la cuțite”, de la Antena 1. Foștii concurenți s-au transformat in jurați pentru sezonul 9. Imagini din culisele show-ului culinar. Vladuț Manoliu, Roxana Blenche, Boca Cristian și Claudia Radu au trait o experiența de neuitat.

- Este iubit, apreciat, indragit de toata lumea și are o mulțime de fani! Așa arata unul dintre cei mai indragiți concurenți de la Chefi la cuțite in copilarie! Tu il recunoști? Și-a impresionat fanii cu ipostaza postata!

- Acum este cunoscuta de o țara intreaga, dar puțini știu cum arata in copilarie. O fosta concurenta de la „Chefi la cuțite” a facut publica imaginea pe care fanii abia au recunoscut-o.

- Astazi are loc semifinala sezonului 8 al showului Chefi la cuțite, iar emisiunea a inceput in forța cu o apariție de senzației a prezentatoarei Gina Pistol, care in curand va deveni mamica! Vedeta a imbracat o rochie lila cu care a atras toate privirile!

- Concurenții au o misiune extrem de dificila, in ediția 39 din sezonul 8 al emisiunii „Chefi la cuțite”. De data aceasta, juriul este format din brigada 30 garda „Mihai Viteazu”, așa ca farfuriile trebuie sa arate impecabil.