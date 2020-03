Andreea Berecleanu a avut o reacție foarte dura și acida la adresa teledonului organizat de Antena Group, trustul de media din care și-a dat demisia cu puțin timp in urma. Andreea Berecleanu a criticat teledonul organizat de Antena Group pentru a strange bani in lupta cu coronavirusul. Fosta prezentatoare a Observatorului a spus ca spera ca donațiile sa ajunga la spitale și medici și ca i se pare extrem de dureros sa se ceara bani in aceste momente intocmai de la popor, care oricum trece prin momente financiare grele: “Noi suntem inca departe, deși medicii romani fac peste puteri ce pot. Informații…