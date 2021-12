Andreea Berecleanu a primit o grea lovitură în instanță! Opt ani de procese pe avere după divorț La opt ani de la divorț, Andreea Berecleanu și Andreea Zaharescu inca se lupta in instanța pe averea pe care au strans-o in timpul casatoriei. In ultimii ani, cei doi și-au dat intalnire mai mult la tribunal. Procesul de partaj al celor doi soți este departe de a se incheia iar ultima decizie a magistraților nu o ajuta prea mult pe actuala vedeta Prima TV. Daca anul trecut Andreea Berecleanu a caștigat in fața fostului soț, care a cerut ca fosta soție sa raspunda patrimonial pentru insolvența companiei care le-a aparținut, cerere respinsa de instanța, la ultima infațișare, judecatorii au decis… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Harnaaz Sandhu din India a fost incoronata Miss Univers 2021, duminica seara. Concursul din acest an a avut loc in Israel si a fost destul de controversat. Pe locul doi, respectiv trei sint Nadia Ferreira din Paraguay si Lalela Mswane din Africa de Sud. Miss Univers 2021 a avut un discurs motivant,…

- Harnaaz Sandhu din India a caștigat titlul de Miss Univers 2021 in cadrul concursului organizat in acest an in Israel. Pe locul doi, respectiv trei s-au clasat Nadia Ferreira din Paraguay si Lalela Mswane din Africa de Sud, informeaza SHOK .md.

- Laura Codruta Kovesi a pierdut definitiv procesul cu CSM. Ar putea ramane și fara functia de procuror-sef al Parchetului European. Inalta Curte de Casație și Justiție a admis joi, 11 noiembrie, recursul CSM și a constatat ca Laura Codruța Kovesi nu deține gradul profesional de Parchet de pe langa ICCJ.…

- Inalta Curte de Casație și Justiție a admis joi, 11 noiembrie, recursul CSM și a constatat ca Laura Codruța Kovesi nu deține gradul profesional de Parchet de pe langa ICCJ. Kovesi revine astfel la gradul profesional de parchet de pe langa tribunal. „Admite recursul declarat de paratul Consiliul Superior…

- ​​Curtea de Apel din Cluj a anulat marți ultimele hotarari de Guvern privind prelungirea starii de alerta, precum și pe cea referitoare la introducerea certificatului verde COVID. Decizia nu este insa definitiva. „Respinge exceptia tardivitatii modificarii de actiune. Respinge exceptia nulitatii cererii…

- Curtea de Apel Cluj a dat caștig de cauza marți unor persoane care au chemat in instanța Guvernul și Ministerul de Interne și a decis sa anuleze hotararile de guvern care introduceau folosirea certificatului verde Covid pentru accesul in restaurante, nunți și alte evenimente, cat și cea care prelungește…

- Tribunalul Maramureș a desființat hotararea Judecatoriei Baia Mare, care decisese recent ca sa inlocuiasca masura arestului cu cea a controlului judiciar pentru șoferul care a provocat tragedia de la mall. Atunci doi tineri erau spulberați in stația de autobuz de un șofer teribilist care nu a mai putut…