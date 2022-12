Stiri pe aceeasi tema

- Este zi de sarbatoare in familia lui Alex Velea și a Antoniei, asta pentru ca micuțul lor fiu, Akim, iși sarbatorește astazi ziua de naștere. Fiul celor doi artiști implinește astazi frumoasa varsta de 6 ani. Cu ocazia acestei zile speciale, atat Antonia, cat și Alex Velea au transmis cateva urari emoționante…

- Claudia Patrașcanu și-a emoționat fanii, dupa ce le-a transmis copiilor ei o urare emoționanta pe rețelele de socializare. Vedeta le sarbatorește ziua onomastica celor doi baieți pe care ii are cu Gabi Badalau, Nicholas și Gabriel, cu ocazia sarbatorii Sfinților Arhangheli Mihail și Gavril.

- Cristina Șișcanu și soțul ei, Madalin Ionescu, traiesc o frumoasa poveste de dragoste de cațiva ani, iar cei doi petrec destul de mult timp impreuna. De aceasta data, vedeta și-a sarbatorit ziua de naștere și a imortalizat pe rețelele de socializare momentele de la ziua ei de naștere.

- Zi speciala in familia cantareței! Luis Gabriel iși sarbatorește ziua de naștere, iar soția lui, Haziran, i-a facut o urare emoționanta pe rețelele de socializare și a postat o fotografie cu ei doi, dar și cu baiețelul lor, Joseph Luis Tiago. Iata ce i-a transmis artista partenerul ei de viața!

- Vlad Gherman și-a sarbatorit sora duminica și i-a transmis o urare emoționanta in mediul online, de ziua ei de naștere. Totodata, actorul din serialul ”Adela” a publicat un portret de familie special, in care i-a inclus și pe parinții lui, fiind una dintre puținele apariții ale sale intr-o astfel de…

- Larisa Udila traiește o frumoasa poveste de dragoste alaturi de soțul ei, Alexandru Odgica. Cei doi sunt in vacanța, in Maldive, iar chiar in aceste momente sarbatoresc. Astazi este o zi speciala pentru ei, asta pentru ca soțul influenceriței iși sarbatorește ziua de naștere, dar și pentru ca aniverseaza…

- Alex Velea și-a sarbatorit azi mama. Cea care l-a adus pe lume și-a serbat azi ziua de naștere, iar partenerul Antoniei i-a transmis o urare emoționanta pe rețelele de socializare. Vezi ce i-a scris artistul mamei lui, Constantina!

- Lino Golden a implinit 25 de ani și a primit o urare inedita din partea iubitei lui. Cei doi amorezi formeaza un cuplu mai nonconformist și se posteaza mai mereu in ipostaze incendiare pe rețelele de socializare. Asta s-a intamplat și acum, iar cea care a publicat imaginea a fost chiar Delia, iubita…