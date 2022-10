Stiri pe aceeasi tema

- Dorian Popa a devenit unul dintre cei mai urmariți antreprenori din showbiz-ul romanesc, dupa ce le-a impartașit fanilor din succesul sau in imobiliare. Prin postarile sale pe Instagram, acesta le sugereaza urmaritorilor ca a descoperit rețeta succesului, așadar, le transmite mereu multe sfaturi pe…

- Un șofer roman de camion s-a trezit fara remorca, furata cand se afla intr-o parcare din Gorizia, nordul Italiei! „Ieri a fost furata o semiremorca-trailer Bertoja din Gorizia. Cineva a vazut-o azi-noapte prin Ungaria, tractata de un DAF alb cu numere de Dambovița”, a anunțat șoferul, care a facut un…

- Liviu Virciu este unul dintre cei mai indragiți și apreciați prezentatori TV de la noi din țara datorita umorului sau specific. Vedeta și-a luat marea comunitate prin surprindere, asta dupa ce a dezvaluit ca are un nou membru in familie, iar achiziția l-a costat 5.000 de lei. Iata ce animal de companie…

- Se pare ca Andreea Banica are și momente in care rabufnește, dincolo de aparițiile sale in care are o atitudine pozitiva. Cantareața a publicat pe Instagram un videoclip in care este revoltata din cauza ca trebuie sa stea la coada, in timp ce iși facea cumparaturile intr-un supermarket din București.

- Oanei Zavoranu i-a fost furata identitatea. O șarlatana și-a facut cont de Tik Tok in numele ei, s-a dat drept ea și a facut bani pe spatele ei. Ei bine, in exclusivitate pentru Antena Stars, vedeta a explicat cum a acționat.

- Violeta Banica are 14 ani și ieri, 29 august, a inceput liceul. Fiica Andreei Marin și a lui Ștefan Banica jr. merge la privat, nu la stat. Andreea Marin nu a ratat ocazia și a facut alaturi de Violeta o poza din prima zi de liceu, chiar in curtea școlii. Tanara poarta uniforma, are un tricou alb cu…

- Andreea Banica a surprins cu un raspuns pe care l-a dat fanilor sai, pe Instagram. Vedeta a fost intrebata ce parere are despre relațiile cu barbați insurați și nu s-a ferit sa raspunda.

- Brigitte Sfat și Florin Pastrama s-au impacat? Vedeta și-a pus urmaritorii pe ganduri cu o serie de postari alaturi de barbatul care a cucerit-o in urma cu mai bine de 3 ani. Hai sa vezi ce a publicat bruneta pe rețelele sociale, la o luna de la vestea divorțului.