Stiri pe aceeasi tema

- Romanii se pregatesc de Sarbatori cu mare bucurie pentru ca se intalnesc cu cei dragi, dar și cu teama pentru sumele pe care urmeaza sa le cheltuiasca. Unii dintre ei nu reușesc sa se organizeze foarte bine și ajung sa cumpere un brad cu doua saptamani inaintea Craciunului. Comercianții susțin ca exista…

- Un preparat tradițional, potrivit pentru cei care respecta restricțiile alimentare impuse in timpul postului Craciunului și care nu poate lipsi de pe masa romanilor de Ziua Naționala. Invața cum sa prepari iahnie de fasole pentru 1 Decembrie, dupa rețeta lui Radu Anton Roman. Un ingredient secret o…

- Andreea Banica a intrat, deja, in spiritul Craciunului și a impodobit bradul. Culorile au fost alese doar de catre fiul ei, Noah, iar toata familia a fost de acord. Fanii au reacționat cand au vazut postarea facuta de vedeta pe rețelele de socializare.

- Ne aflam in perioada postului Craciunului, iar mulți creștini au renunțat la alimentele provenite de la animale. Rețeta de mai jos este perfecta pentru oricine, iar gustul va fi unul desavarșit. Iata cum se prepara chiftelele de soia.

- Este postul Craciunului, iar daca și voi va doriți sa va incantați papilele gustative cu un preparat delicios, atunci urmați rețeta de mai jos. Tocanița de post facuta din doar cateva ingrediente este extrem de ușor de gatit, iar gustul ei este unul desavarșit. Rețeta este cu adevarat delicioasa. Iata…

- Andreea Banica se muta in casa noua, insa in același cartier. Artista a explicat de ce a vrut sa faca aceasta schimbare, deși noua locuința nu este cu mult diferita fața de cea veche. Cantareața a simțit nevoie de mai mult spațiu avand in vedere ca are și doi copii. Andreea Banica și Lucian Mitrea și-au…

- Rețeta de facut bani descoperita de persoane din Telega. Suma este uriașa. Cercetarile oamenilor legii au scos la iveala faptul ca in perioada iunie 2012 – martie 2018, administratorii unei societați comerciale din Telega, cu complicitatea contabilului acesteia, ar fi introdus in evidența contabila…

- Glogg este o bautura tradiționala suedeza, dar care se prepara și in alte țari scandinave, mai ales in timpul sarbatorilor de iarna. Deși seamana cu vinul fiert, glogg-ul are o rețeta aparte.Ce este GloggGlogg-ul este un preparat favorit in timpul sarbatorilor de iarnp in multe culturi scandinave, unde…