Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Antonescu a lipsit in ediția de duminica de la America Express, iar telespectatorii s-au intrebat de ce nu apare artista in emisiune alaturi de colega ei. Andreea Balan a fost nevoita sa continue singura cursa. La inceputul emisiunii, Irina Fodor a anunțat ca Andreea Antonescu nu o va insoți…

- A inceput o noua ediție din emisiunea America Express, difuzata pe Antena 1. Cele opt echipe ramase in competiție iși continua parcursul pe Drumul Aurului. Andreea Balan nu o va avea alaturi pe Andreea Antonescu in urmatoarele zile de competiție.

- Andreea Balan a fost prezenta in primul episod al emisiunii de pe AntenaPlay Podcastito Express, moderata de Catalin Bordea și Nelu Cortea. Artista a povestit cum s-a pregatit pentru competiție, dar și ce alianțe și-au facut ea și Andreea Antonescu.

- Andreea Balan și Andreea Antonescu au inceput cu voie buna a doua zi in America Express, dar euforia de moment le-a facut pe artiste sa fie la un pas de a fura, fara voia lor, produsele unui comerciant din Mexic. Concurentele au confundat alimentele de la vanzare cu cele pe care trebuia sa le ia pentru…

- Andreea Antonescu a nascut o fetița pe 19 decembrie și a reușit sa iși recapete silueta in mai puțin de o luna. Artista are abdomenul plat și este incantata ca a reușit sa scape de kilogramele in plus atat de repede. Recent, Andreea Antonescu a postat pe rețelele de socializare mai multe fotografii…

- Andreea Balan a inceput anul 2023 cu un vibe bun, artista fiind impresionata de experiența traita in India, unde a avut parte de intalnirea speciala cu Sadhguru, ale carui sfaturi le asculta de ceva vreme și care au ajutat-o sa iși schimbe viața in bine. In interviul exclusiv, acordat pentru Playtech…

- Cu premiera show-ului America Express la doar cateva zile distanța, Andreea Balan a vorbit recent despre intreaga experiența traita pe Drumul Aurului, dezvaluind ca a existat un moment crucial in care ea și colega ei, Andreea Antonescu, și-au dorit sa se intoarca acasa. Iata despre ce este vorba!