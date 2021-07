Stiri pe aceeasi tema

- Numarul victimelor crește oficial la șase, in cazul exploziei de la rafinaria Petromidia Navodari, dintre care o persoana este data disparuta. Conform ISU Dobrogea, o problema la instalația de transport gaz petrolier ar sta la baza incidentului. „Confirmam șase victime, o persoana preluata de elicopter…

- VIDEO| INCENDIUL de la Petromidia Navodari: MOMENTUL in care s-a produs EXPLOZIA, filmat de un turist Oamenii din localitațile invecinate au primit mesaj RO-Alert sa ramana in locuințe și sa nu deschida geamurile. Ministrul Mediului a declarat ca impactul asupra mediului poate fi major. UPDATE 14.15.…

- O explozie urmata de un incendiu a avut loc vineri, in jurul orei 12:20, la Navodari, la Rafinariei Petromidia deținuta de compania Rompetrol. In urma incidentului, trei persoane au fost ranite. Momentul exploziei a fost surprins de o persoana aflata pe malul Marii Negre, aceasta filmand chiar cand…

- Tina Louise, supranumita și ”regina fitness-ului”, se mandrește cu un trup perfect sculptat și nurateaza nicio ocazie de a-l arata in toata splendoarea. Vedeta a facut spectacol la plaja, in fața iubitului pe care l-a copleșit cu gesturi tandre.

- Andreea Balan face schimbari dupa schimbari in ceea ce privește look-ul sau, iar astazi vedeta și-a lasat fanii fara cuvinte cu apariția ei. Vedeta a renunțat la blondul de odinioara, insa doar pentru cateva momente. Iata cum a surprins admiratorii.

- Oana Zavoranu a readus in prezent un episod mai puțin placut din viața ei. A dezvaluit adevaratul motiv pentru care a mers la vrajitoare in urma cu ani de zile. Vedeta a fost invitata recent in podcastul lui Catalin Maruța. Acolo a facut o serie de dezvaluiri despre viața ei personala, despre mariajul…

- O deflagrație a avut loc aseara, pe strada Barbu Lautaru, din sectorul Buiucani al capitalei. Explozia s-a produs in jurul orei 23.00. Din fericire, in urma acestei deflagrații nimeni nu a avut de suferit. „La fața locului angajații poliției cercetind zona au ridicat parți ale obiectului vizat in explozie,…

- Un post de televiziune din Republica Moldova a publicat un video in care este inregistrat momentul rapirii magistratului ucrainean, Nicolai Ceaus, in Chișinau. Poliția confirma ca barbatul de 54 de ani a fost rapit de trei persoane, din curtea unui bloc d