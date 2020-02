Stiri pe aceeasi tema

- Gabriela Cristea este una dintre cele mai cunoscute prezentatoare tv de la noi din tara. Recent, sotul vedeta a trecut prin cateva probleme de sanatate, care au afectat-o pe bruneta. Pe retelele de socializare, Gabriela a scris ce ii da putere sa mearga mai departe!

- Majoritatea adultilor consuma stiri pe retelele de socializare, in tarile dezvoltate, si noi forme de media vor aparea in curand, odata cu avansul tehnologic, a declarat, marti, Damir Agovic, strategic partnership manager in cadrul Google, prezent la o conferinta de profil. "Ca urmare…

- Giovanni Custodero, care se afla sub tratament de cațiva ani, a cerut in urma cu cateva zile sa-i fie indusa coma și sa fie sedat puternic astfel incat sa nu mai simta durerile. "De maine o sa fiu sedat și o sa pot sa-mi ușurez starea de rau", a scris Custodero pe 5 ianuarie, pe Facebook. In…

- Unul dintre cele mai controversate personaje de la "Chefi la cuțite" sezonul 7, Amalia Bellantoni a devenit centrul atenției pentru persoanlitatea sa efervescenta și puternica! Aceasta a parasit competiția pe parcurs,dar acest lucru nu i-a starpit din aparițiile publice!

- Australianul Darren Cahill, antrenorul Simonei Halep, a facut o postare pe Instagram in care lasa sa se ințeleaga ca sportiva ar filma pentru un documentar.Darren Cahill a postat, pe contul sau de Instagram, o inregistrare video in care apare eleva lui, Simona Halep. Sportiva se antreneaza lovind cateva…

- Milioane de romani au exprimat, la Revoluția din 1989, o stare de dorința de libertate pentru ceea ce Romania urma sa obțina, democrație și un drum ireversibil pe calea integrarii europene, a afirmat eurodeputatul Eugen Tomac (PMP, PPE), in cadrul dezbaterii din Parlamentul European privind comemorarea…

- Mai mulți sportivi din Romania au transmis un mesaj cu ocazia Zilei Naționale a Romaniei. Surprinzatoare a fost postarea in limba romana a lui Darren Cahill (54 de ani), antrenorul australian al Simonei Halep (28 de ani, 4 WTA). ...

- Primarul Capitalei Gabriela Firea si primarul orasului Voluntari, Florentin Pandele, acompaniati de copii, transmit un mesaj de urare cu ocazia sarbatoririi zilei nationale a Romaniei, potrivit unei postari video pe pagina de socializare.In mesaj acestia transmit pe rand "La multi ani Romania"…