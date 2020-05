Stiri pe aceeasi tema

- Dupa „Inima de fier”, un single cu un mesaj puternic adresat oamenilor care trec sau au trecut prin incercari ale vieții, Andreea Balan lanseaza „Am crezut in basme”, o piesa ce dezvaluie etapele emoționale prin care un om trece atunci cand suferința, neinvitata, iși face loc in viața sa. Indiferent…

- Andreea Balan și-a lansat oficial noua piesa, “Am crezut in basme”, care este inspirata din povestea ei de dragoste alaturi de George Burcea. Artista i-a transmis mesaje dureroase fostului partener de viața.

- Andreea Balan a lansat in urma cu doar cateva momente o noua piesa prin care parca incearca sa-i transmita un mesaj lui George Burcea, cel care i-a fost soț timp de cateva luni, dar și partener de viața pentru mai mulți ani și a caror relație s-a sfarșit in luna februarie.

- Andreea Balan surprinde din nou. De data asta, artista lanseasa o noua piesa, “Am crezut in Basme”, iar videoclipul este unul deosebit. Interpreta a scapat de inhibiții și a renunțat la haine, alegand sa poarte doar o pereche de jeanși.Intr-unul dintre cadrele de cateva secunde ale teaserului, Andreea…

- Am putea spune ca solistei și vedetei de televiziune i s-au triplat contractele de publicitate dupa desparțirea de actorul și scriitorul George Burcea, fiind și mai in centrul atenției datorita vlogului sau. Din fericire, Andreea Balan știe sa faca bani și din piatra seaca, de la o simpla postare pe…

- Andreea Balan surprinde cu un nou mesaj cu subințeles pentru George Burcea. Cunoscuta cantareața le lasa indicii fanilor pentru a prinde șirul real al evenimentelor și situația cu care s-a confruntat, fara sa dezvaluie totuși prea multe.

- Fara sa vrea, sau poate a fost sfatuita sa faca acest lucru, Andreea Balan s-a trezit din nou in mijlocul unui scandal cu Misty, actuala iubita a lui Keo, fostul ei partener. Solista de la Andre este in continuare in divorț cu actorul George Burcea, insa vedeta a reușit sa starneasca multe valuri de…