Stiri pe aceeasi tema

- Artista a publicat prima imagine de la botezul fiicei sale cu Victor Vrinceanu. Alaturi de ea a fost și fata cea mare, Sienna, care locuiește in America cu tatal ei, Traian Spak. Iata cel mai adorabil portret de familie cu mama și cele doua fiice!

- Andreea Antonescu și-a botezat fetița, pe Venice Victoria, azi, la Manastirea Cașin. Din poza oficiala de la eveniment postata de artista a lipsit Victor Vrinceanu, tatal micuței, el nu mai formeaza un cuplu cu cantareața, deși in urma cu doar șase luni au devenit parinți. Eveniment mare pentru Andreea…

- Ce meniu va avea Andreea Antonescu la botezul fiicei Andreea Antonescu se afla in pregatiri pentru botezul fetiței sale, micuța Venice Victoria. Petrecerea se apropie cu pași repezi și va avea loc chiar weekend-ul viitor. De la eveniment nu va lipsi nici surioara mai mare a Victoriei, Sienna. Aceasta…

- Andreea Antonescu se pregatește intens pentru botezul fetiței sale mai mici, Venice Victoria. Pentru ca petrecerea se apropie și va avea loc peste o saptamana, artista a decis meniul și tortul pentru eveniment.„Am stabilit data, am stabilit locația. Mi-am dorit foarte mult ca Sienna sa fie prezenta…

- Andreea Antonescu este pe ultima suta de metri cu pregatirile pentru botezul fiicei sale, Venice victoria. Ea a anunțat recent ca a schimbat un detaliu important al marelui eveniment care va avea loc cat de curand.

- Andreea Antonescu are motive sa radieze de fericire. Vedeta a oferit detalii prețioase despre botezul fetiței ei. Cantareața a dezvaluit ce planuri are, in exclusivitate pentru Xtra Night Show.

- Andreea Antonescu nu a facut un secret din faptul ca finele primei luni de vara ii va aduce un eveniment foarte important in propria familie. Este vorba despre creștinarea celei de-a doua sa copile, Venice Victoria, care are doar șase luni de viața. Ea spune ca botezul celei mici va aduce un plus de…

- Proaspat intoarsa in America, acolo unde a fost sa iși sarbatoreasca fiica cea mare, pe Sienna Spak, care a implinit 12 ani, Andreea Antonescu (40 ani) a intrat in febra pregatirilor pentru botezul mezinei sale, Venice Victoria, al carui tata este jurnalistul Victor Vrinceanu, noteaza click.ro. „Sunt…