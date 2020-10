Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Mantea va avea propriul reality-show "Trairi alaturi de Andreea Mantea", care va incepe din 5 octombrie si se va difuza in fiecare luni, de la ora 23:00. Va fi, practic, o emisiune in care telespectatorii vor urmari viața Andreei Mantea zi de zi. Fanii vor putea urmari situațiile zilnice…

- Andreea Mantea a marturisit ca a avut parte de o zi minunata și a ținut sa le mulțumeasca și fanilor pentru suportul pe care i l-au oferit in tot acest timp, mai ales in perioadele grele din viața ei. Vedeta a primit cel mai frumos dar de la iubitul ei, care i-a facut o surpriza inedita chiar de…

- Berna, fosta concurenta a show-ului matrimonial „Puterea Dragostei“, ar putea fi urmarita din nou pe micul ecran de cei care au indragit-o. Deși este micuța și cu un aer aparent inocent, tanara se transforma intr-o adevarata „priveliște“ cand poarta ținute extravagante. Bernadette este model și adora…

- Sezonul doi din ”Puterea Dragostei” nici nu s-a incheiat bine ca cei de la Kanal D au demarat deja al treilea sezon. Noutatea consta in venirea in show a unei noi moderatoarea, in persoana Cristinei Mihaela Dorobanțu. Surpriza totala la Kanal D la debutul sezonului 3 din ”Puterea Dragostei” Cu un moderator,…

- "M-ați facut sa plang astazi incontinuu! Ma bucur ca v-ați schimbat in bine! Eu ma bucur ca voi ați fost aici. Imi pare rau ca doar șase dintre voi vor fi in Marea Finala. Pe doi ii știm deja. Felicitari!", a spus Andreea Mantea cu ochii in lacrimi. Citeste si: CASTIGATORI PUTEREA DRAGOSTEI 2020.…

- "Eu am aflat ca plec de o luna. Efectiv am simtit ca imi sta viata in loc, am simtit ca…. Sunt om caruia ii place sa traiasca foarte mult si intens. Veneam dupa o zi crunta, groaznica și ma uitam al un coș de gunoi roz langa un copac si ma gandeam ca eu am de trait și de facut lucruri pe care nu…

- Andreea Mantea a revenit in țara special pentru Cristi Mitrea, tatal baiețelului sau. Vedeta a parasit Turcia, unde se afla pentru a prezenta emisiunea Puterea Dragostei de la Kanal D, și i-a facut o surpriza neașteptata fostului sau partener. Cristian Mitrea a implinit 39 de ani, pe 13 iulie și Andreea…

- Puterea Dragostei este un show matrimonial realizat de Acun Medya Turcia, difuzat de Kanal D Romania, care a debutat in luna noiembrie 2018, fiind difuzat si in prezent. Show-ul a avut pana acum doua sezoane si este moderat de Andreea Mantea. Castigatorii primului sezon sunt Bianca Comanici…