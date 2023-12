Stiri pe aceeasi tema

- Elvir Koljic a spus cine a fost omul meciului in Universitatea Craiova – CFR Cluj 1-0. Chiar daca atacantul bosniac a fost eroul oltenilor, el considera ca omul meciului a fost colegul sau Vladimir Screciu. Screciu a fost implicat intr-un duel cu Tachtsidis in urma caruia ar fi putut fi eliminat. Ambulanta…

- Palermo – Catanzaro, duelul din etapa a 15-a din Serie B, s-a vazut exclusiv in AntenaPLAY. Trupa lui Ionut Nedelcearu a ratat sansa de a urca pe podium in Serie B. In schimb, a realizat acest lucru chiar Catanzaro, care avea acelasi numar de puncte cu Palermo, 24, inainte de acest meci. Ionut Nedelcearu…

- U Cluj și CFR Cluj au incheiat joi seara la egalitate, scor 1-1 (1-0), confruntarea din etapa a doua a Cupei Romaniei la fotbal masculin. La capatul unui meci mai puțin spectaculos, cele doua sunt la perfecta egalitate in fruntea clasamentului. Suporterii

- CSA Steaua n-a avut in tribune cu Rapid, 0-0, nici jumatate din asistența pe care FCSB o bifa in vara pe arena din Ghencea cu CFR Cluj (1-0). Clubul din Superliga a adunat semnificativ mai mulți fani și in meciurile cu Nordsjaelland (0-0) și Universitatea Craiova (3-0). Pentru CSA Steaua, meciul cu…

- Gica Hagi a fost dezamagit dupa Farul – U Cluj 1-1. Antrenorul campioanei s-a declarat nemulțumit de prestația jucatorilor sai, din cadrul remizei inregistrate la malul marii. De asemenea, a vorbit și despre gafa lui Aioani, care a provocat golul lui Campanu. Partida dintre Farul și U Cluj a contat…

- Cel mai probabil, Andrea Compagno urmeaza sa fie trecut pe linie moarta de FCSB # Gigi Becali e tot mai nemulțumit de atacantul in varsta de 27 de ani și a anunțat deja ca va aduce un alt varf # Italianul nu a fost niciodata pe placul finanțatorului, intrucat nu e tipul de atacant mingicar, combinativ,…

- La data de 28 septembrie a.c., in jurul orei 02.00, polițiștii din cadrul Secției 4 Poliție Rurala Campia Turzii au fost sesizați despre faptul ca minora Baraian Roxana Sorina, in varsta de 15 de ani, a plecat la aceeași data, in jurul orei 00.40, de la locuința situata in comuna Viișoara, județul Cluj,…

- Tehnicianul italian al echipei Brighton, Roberto de Zerbi, ar putea prelua formatia Real Madrid din 2024, dupa plecarea lui Carlo Ancelotti, potrivit news.ro.Potrivit Cadena Ser, oficialii madrileni apreciaza jocul echipei Brighton sub comanda lui De Zerbi.In varsta de 44 de ani, De Zerbi…