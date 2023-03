Andrea Compagno, convocat la naționala Italiei pentru meciurile cu Anglia și Malta Andrea Compagno (26 de ani), atacantul FCSB-ului, a fost convocat pe lista preliminara a naționalei Italiei pentru partidele cu Anglia (23 martie) și Malta (26 martie), din preliminariile EURO 2024. Selecționerul Roberto Mancini nu a trecut cu vederea prestațiile jucatorului de la FCSB. „Mi se intampla rar sa ma emoționez, noroc ca am scris ce vreau sa zic. Avem un jucator la naționala campioana europeana en-titre, Compagno la naționala Italiei. Andrea are o sarguința cum rar am vazut. M-a sunat Argaseala și mi-a zis: «Te-ai uitat pe mail? Compagno a fost convocat la naționala!». Am zis ca ma… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Jucatorul roman Razvan Marin a dat un gol si un assist in partida din etapa a 20-a, dintre Empoli si Torino, incheiata la egalitate, scor 2-2. Razvan Marin a fost integralist la Empoli si a dat pasa de gol pentru Sebastiano Luperto, care a deschis scorul in minutul 37. In repriza secunda, in minutul…

- Conducerea clubului UTA se mișca repede și bine. Starea de sanatate a lui Vukcevic pare sa nu se imbunatațeasca, dar s-a luat in calcul și alte motive, printre care și faptul ca jucatorul muntenegrean este, de exemplu, la un pas de suspendare, avand trei cartonașe galbene.

- Naționala masculina de handbal, pregatita de Xavi Pascual, este prima selecționata a Romaniei care s-a reunit in 2023, incepand anul cu trei meciuri tari. „Tricolorii" vor juca intre 5 și 7 ianuarie la turneul internațional de la Benidorm, din Spania. Acolo vor intalni Spania, Argentina și Bahrain,…

- Ianis Hagi a intrat „pe ultima suta de metri” a procesului de recuperare, dupa operația de acum 11 luni, iar fanii il așteapta cat mai curand pe gazon. Florin Bratu este convins ca in luna ianuarie, fotbalistul va juca pentru Glasgow Rangers și il așteapta la echipa naționala. Primul meci al primei…

- Colecta de Craciun a magazinelor LIDL a ajuns și la Bistrița. Campania extinsa in toata țara vizeaza colectarea de donații pentru persoanele mai puțin norocoase ce constau in alimente neperisabile. Acțiunea de anul acesta este coordonata la Bistrița prin Banca de alimente Cluj. Pe langa Bistrița, colecta…

- Un antrenor roman care a lucrat in Qatar a comentat controversa legata de mantia pe care Messi a purtat-o la ceremonia de premiere de la Campionatul Mondial, dupa finala caștigata de Argentina in fața Franței.

- Naționala de fotbal a Argentinei s-a calificat cu emoții in semifinala Campionatului Mondial din Qatar, invingand la lovituri de departajare Olanda. Dupa 90 de minute, scorul a fost 2-2, dupa ce Argentina a condus cu 0-2. La penalty-uri, Argentina a ratat o data, iar Olanda de doua ori, anunța Mediafax.…

- Valentin Mihaila (22 de ani) nu scapa de problemele musculare. Titularizat astazi, in partida cu Benevento, pierduta scor 0-1, mijlocașul roman s-a accidentat in minutul 26 și a fost nevoie de inlocuirea sa cu Tutino. Fostul mijlocaș al lui CSU Craiova a acuzat tot o leziune musculara și urmeaza sa…