- Mai multe mașini de poliție din Algaida (Mallorica) au venit pe strazile orașelului cu sirenele mergand pentru a fi alaturi de oamenii nevoiți sa ramana izolați in casa din cauza epidemiei de coronavirus. Ei au dansat și cantat in fața oamenilor de la ferestre și balcoane. In acorduri de chitara, polițiștii…

- Brian May, chitaritul formatiei Queen, a vizitat un centru de ingrijiri pentru animale salvate in timpul incendiilor din Australia si a publicat pe site-ul sau, pe pagina de Facebook si Instagram, un videoclip in care a cantat pentru un koala cocotat pe umarul sau, potrivit news.ro.El a mers…

- Fiica lui Jennifer Lopez a cantat la SuperBowl. Cum arata la 11 ani Show-ul facut aseara de Shakira si Jennifer Lopez in pauza din finala campionatului de fotbal american, Superbowl, este pe buzele tuturor! Cele doua au pus in scena un moment artistic de zile mari, insa la fel de apreciat a fost si…

- Ion Țiriac vine in ajutorul victimelor din Australia afectata de incendiile de vegetație care devasteaza țara. Fiica miliardarului a anunțat pe Instagram ca fundația tatalui sau va dona 54.000 de dolari. Ea a mai specificat ca aceasta suma reprezinta un prim ajutor și ca, daca va fi nevoie, vor mai…