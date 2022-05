Stiri pe aceeasi tema

- Nora a intrat in atenția tuturor inca de cand se afla in casa Mireasa - Capriciile Iubirii și forma un cuplu cu Leo. Intr-un final, presiunile și cuvinetele dure la adresa ei au facut-o sa iasa din emisiune de buna voie, astfel ca la scurt timp, cel alaturi de care se vedea pentru tot restul vieții…

- Maria Roman este caștigatoarea Mireasa sezonul 3. A fost apreciata și iubita in competiție, s-a casatorit in marea finala, dar din pacate casnicia ei cu Liviu nu a durat in afara casei.

- Yana este nesigura de relația ei cu Andrei și i-a impartașit tanarului lucrurile care o deranjeaza. Se pare ca șatena vrea mai multa comunicare, in loc de gesturi tandre și saruturi. Totuși, tanara a recunoscut ca este oarecum confuza, la Mireasa - Capriciile Iubirii.

- Concurenții sezonului 5 Mireasa au avut parte de o surpriza in ziua de Paște, mai puțin Sabrina. Tanara a avut o reacție neașteptata la Mireasa - Capriciile Iubirii dupa ce mama sa a „certat” prin intervenția telefonica. Iata ce a dezvaluit iubita lui Perneș.

- Larisa este de o perioada buna de timp in casa Mireasa - Capriciile Iubirii, insa se pare ca nimeni nu se potrivește cu ceea ce cauta ea, astfel ca vrea sa plece acasa. Mai mult decat atat, un alt motiv ar fi și dorul de cei dragi. Iata ce a declarat concurenta in cadrul show-ului TV!

- Mama Sabrinei i-a marturisit fiicei sale in cadrul emisiunii Mireasa- Capriciile Iubirii ca nu este de acord cu relația pe care fiica ei o are cu Andrei. Concurenta a fost profund afectata de vorbele mamei sale și a izbucnit in lacrimi in ediția de astazi de la Mireasa. Iata ce sfaturi i-a oferit Simona…

- Cosmin, din casa Mireasa- Capriciile Iubirii a recunoscut ca este indragostit de Alexandra, iar mama lui a avut o discuție cu Alexandra despre ieșire pe care le-a avut cu Aron. Doamna Roberta a spus ca i-a placut intotdeauna de concurenta, dar nu a vorbit cu ea, deoarece nu erau in același cerc de persoane.

- Nora și Leo, din casa Mireasa- Capriciile Iubirii, au parte de o dragoste plina de incercari, pentru relația lor de inceput de drum. Concurenta pare ca are planuri de viitor cu iubitul ei și i-a spus ca va fi un tatic bun. Iata ce schimb de replici a avut cuplul!