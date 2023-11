Stiri pe aceeasi tema

- Sara Melinda Moiș, fetița de 13 ani din Sighetu Marmatiei, disparuta in 7 noiembrie, a fost gasita de Politia Locala. „Felicitari colegilor de la Poliția locala! Datorita lor Sara Melania Moiș, fetița de 13 ani disparuta in data de 7 noiembrie 2023 este acum din nou acasa. Le mulțumesc de asemenea tuturor…

- O minora de 4 ani din satul Bahmut, raionul Calarași, a disparut de acasa, in amiaza zilei de 30 octombrie. Inspectoratul General al Poliției (IGP) a anunțat ca oamenii legii intreprind masuri pentru a gasi copila. Potrivit IGP, fetița ar fi ieșit din ograda in jurul orei 13:00 și pina la moment nu…

- Vedeta tv Andreea Marin recunoaște ca a trecut prin mari emoții, pe perioada in care iubitul ei, Adrian Brancoveanu, consul general in Istrael, la Haifa, s-a aflat in zona de conflict. In exclusivitate pentru Playtech Știri, ea ne-a vorbit, cu mandrie, despre omul drag, care, in sfarșit, a revenit acasa:…

- Marcela Fota și-a refacut viața, dupa moartea soțului ei cu un barbat mai tanar cu 22 de ani. Artista și iubitul ei s-ar fi desparțit, dupa cum a lasat de ințeles chiar interpreta de muzica populara de curand.

- In aproximativ doua luni, Lele și Andra Voloș iși vor ține in brațe minunea. In aceasta seara, in cadrul emisiunii Xtra Night Show, artisul a dezvaluit cum se va numi fetița lor și a spus și cum se simte femeia alaturi de care traiește o frumoasa poveste de dragoste in utlimele saptamani de sarcina.

- Deși a banuit de mai mult timp ca fiica ei ar fi fost abuzata, Larisa nu a avut niciodata confirmarea ca s-a intamplat ceva mi mult intre fata ei și tatal vitreg, asta pana in urma cu cateva luni, atunci cand a aflat de abuz.

- A fost emis mesaj RO-alert! O fetița de 14 ani a plecat de acasa cu un copil de 1 an și 10 luni. Minora Minca Ioana-Beatrice-Rebeca, in varsta de 14 ani, a plecat de la locuința sa din orașul Chitila, județul Ilfov, impreuna cu minorul Minca Raym Aslan, in varsta de 1 si 10 luni, […]