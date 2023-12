Stiri pe aceeasi tema

- Paul Surugiu alias Fuego a sarbatorit la 30 noiembrie, de Sfantul Andrei, 30 de ani de cariera, printr-un concert exceptional, ce a avut loc la Sala Palatului din Capitala. Peste 4.000 de fani au venit sa-l vada, din toata tara si chiar de peste hotare, caci se stie cat de iubit este artistul de romanii…

- Mult mai greu decat se anticipa a fost pentru campioana „en-titre” a Romaniei duelul din runda inaugurala a Diviziei A1, cu CSM București, scor 3-1 (25-27, 25-16, 25-21, 25-21) in “Alba Blaj” Arena, partida la care au asistat in jur de 1000 de spectatori. Partida a fost controlata in debut de grupare…

- Pe 8 octombrie 2023 va asteptam la Sala Palatului din Bucuresti la un concert ABBA Symphonic Tribute Show – Dancing Queen. Turneul a traversat deja toata Europa si toate showurile au fost sold out! Un concert simfonic deosebit de puternic si emotional, un spectacol care sarbatoreste a 50-a aniversare…

- Brașovul se afla in fruntea listei orașelor cu cele mai multe rezervari pentru city-break, cu 15.37% din totalul rezervarilor, fiind urmat de București (12.83%), Sibiu (8.99%) și Cluj-Napoca (8.72%), conform platformei de rezervari hoteliere online Travelminit.Aceasta a dezvaluit ca 45% dintre rezervarile…

- Cele mai cunoscute teme sonore din productiile Disney se vor auzi live, pe 2 noiembrie in Bucuresti intr-un spectacol in premiera Continue reading Premiera in Romania: Concert „DISNEY 100” pe 2 noiembrie la Sala Palatului at Tabu.

- La finalul lunii septembrie, turneul mondial al celebrului trio Il Volo se oprește in Romania pentru 3 concerte excepționale. Vocile magnifice ale lui Piero Barone, Ignazio Boschetto și Gianluca Ginoble vor rasuna pe 30 septembrie, la BT-Arena din Cluj-Napoca, pe 2 octombrie, in premiera, la Oradea…