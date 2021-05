Andra are o relație foarte specială cu mama ei: „Este icoana mea, este bunătatea de pe Pământ” Invitata in podcastul lui Mihai Morar, Fain & Simplu , Andra (34 de ani) a vorbit despre cariera ei muzicala, despre relația cu prezentatorul TV Catalin Maruța (43 de ani), dar și despre legatura ei speciala cu familia, in special cu tatal și cu mama ei. Primii pași in muzica, artista i-a facut susținuta de tatal ei. Barbatul i-a fost și continua sa ii fie cel mai mare susținator. I-a fost manager Andrei pana cand aceasta s-a casatorit cu Maruța, moment in care prezentatorul și-a dorit sa o susțina nu doar ca partener de viața, ci și ca manager. Pe parcursul interviului, Andra a vorbit despre… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

