Andra a împlinit 35 de ani. Cum a petrecut și ce a aparut pe Instagram Andra a implinit 35 de ani. Cum a petrecut și ce a aparut pe Instagram La 35 de ani, Andra este o femeie cu adevarat implinita. Este una dintre cele mai iubite artiste din Romania. Are o cariera de succes, este de doua ori mamica și deja de 13 ani are o casnicie frumoasa cu Catalin Maruța. Vezi aceasta postare pe Instagram O postare distribuita de Andra (@andra) Așadar ieri, la ceas aniversar, familia Maruța a sarbatorit așa cum se cuvine. Andra, Catalin, Eva și David Maruța au ales ca de ziua artistei sa plece in vacanța in Italia. Au vizitat Fabrica de Limoncello și s-au plimbat prin locații… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

