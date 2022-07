ANDIS, o … șandrama de plasament și retribuire a clicilor „flămânde” Bravos națiune comenteaza articolul Guvernul inființeaza o agenție intr-un domeniu vital Inca o agenție / instituție etc, in fapt o … șandrama de plasament și retribuire a clicilor „flamande” ale guvernanților, partidelor, serviciilor secrete, ale strainatații !!! Avem : CNAIR și … Albania are mai multi km de autostrazi Fondul Proprietatea și … statul roman mai deține doar „praful de pe toba” ANRP și … jaf mai cumplit la retrocedari nici ca s-ar putea Consiliul Concurenței și … aranjamente de piata cu nemiluita Garda de Mediu și … poluarea la cote maxime Instituții și agenții pentru protectia… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

