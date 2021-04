Stiri pe aceeasi tema

- Institutul National de Sanatate Publica a informat, miercuri, ca 26,4% din totalul deceselor la persoane infectate cu SARS-CoV-2 au fost inregistrate, in saptamana 15 - 21 martie, in Bucuresti si in judetele Timis, Maramures, Hunedoara si Brasov. Potrivit raportului saptamanal, 42,7% din totalul…

- Potrivit ANCPI, in luna februarie 2021 au fost vandute, la nivelul intregii țari, 50.147 de imobile, cu 1.411 mai multe fața de luna ianuarie. Numarul caselor, terenurilor și apartamentelor care au facut obiectul contractelor de vanzare-cumparare in luna februarie, este cu 576 mai mare fața de perioada…

- Cele mai multe vanzari de imobile au fost inregistrate, in februarie 2021, in Bucuresti – 8.592, Ilfov – 3.986 si Brasov – 2.781. Judetele cu cele mai putine imobile vandute in aceeasi perioada sunt Covasna – 159, Caras Severin – 245 si Salaj – 344. Numarul ipotecilor, la nivel national, in februarie…

- Agenția Naționala de Cadastru și Publicitate Imobiliara (ANCPI) a modificat legislația pentru a sprijini prestatorii care realizeaza lucrari de cadastru general și pentru accelerarea inregistrarii proprietaților din Romania. In contextul pandemiei de Covid-19, ANCPI a creat astfel posibilitatea prelungirii…

- Piața locuințelor noi a avut in ultimul trimestru din 2020 o revenire spectaculoasa, in ciuda pandemiei, cu o creștere semnificativa achiziționarii de locuințe inregistrata in perioada octombrie-decembrie. Mai mult decat atat pe tot parcursul anului atat activitatea de dezvoltare, cat și cea de tranzacționare…

- Agenția Naționala de Cadastru și Publicitate Imobiliara (ANCPI) a transmis o informare legata de evoluția pieței imobiliare, in prima luna a anului 2021. In județul Alba s-au tranzacționat 379 de imobile in intravilan și in extravilan, dintre care 137 de terenuri cu construcții. In luna ianuarie 2021…

- In luna ianuarie 2021 au fost vandute, la nivelul intregii țari, 48.736 de imobile, cu 28.619 mai puține fața de luna decembrie a anului 2020, cand s-au vandut 77.355 de imobile, Conform datelor furnizate de ANCPI. Numarul caselor, terenurilor și apartamentelor care au facut obiectul contractelor de…

- In ciuda pandemiei de Covid-19, prețurile terenurilor nu au suferit scaderi notabile pe parcursul lui 2020, estimarile privind eventuala evoluție a acestora in 2021 fiind, deocamdata, destul de temperate. Aceasta se datoreaza nu doar inerției ce caracterizeaza piața imobiliara in general, ci și faptului…