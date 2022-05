ANCOM: Numărul de conexiuni la internet fix a depăşit 6 milioane In a doua jumatate a lui 2021 a fost depasit pragul de 6 milioane conexiuni la internetul fix, ceea ce inseamna ca trei sferturi din gospodarii beneficiau de internet fix, la finalul anului. Din cele 410.000 conexiuni noi in 2021, activarea a 250.000 conexiuni in rural a dus penetrarea la 64% din gospodarii, comparativ cu 81% in urban, conform raportului de date statistice pentru anul 2021, publicat astazi de ANCOM. Indicatorii statistici ce caracterizeaza evoluția pieței de comunicații electronice in anul 2021 evidențiaza o creștere de 32% a traficului de internet mobil, in timp ce traficul de… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

