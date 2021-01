Stiri pe aceeasi tema

- O echipa mixta formata din procurori, politisti criminalisti si specialisti de la INSEMEX Petrosani reiau sambata dimineata cercetarile la fata locului in cazul incendiului izbucnit la un pavilion al...

- Cinci pacienți cu COVID-19 au ars de vii, vineri dimineața, in saloanele Institutului ”Matei Blaș”, dupa ce un incendiu a afectat parterul unui pavilion. Procurorii au deschis o ancheta pentru a stabili vinovații și au facut deja primele audieri, doua asistente și doua infirmiere, aflate in tura la…

- Cinci persoane au fost audiate pana acum in acest caz, a anuntat Marian Mihoci, adjunctul Serviciului Omoruri din Politia Capitalei, care a precizat ca este vorba despre patru infirmere si instalator. Specialistii Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Securitate Miniera si Protectie Antiexploziva…

- Atat prefectul Capitalei, Traian Berbeceanu, cat și directorul Termoenergetica, Andrei Gitlan, au susținut, vineri, ca nu ar fi existat probleme cu incalzirea in pavilionul Institutului “Matei Balș” afectat de incendiu. Datele de pe site-ul Termoenergetica ii contrazic, insa. Pe site este publicata…

- Astazi, rudele celor decedați in incendiu au fost chemate pentru a li se preleva probe ADN, care vor fi folosite la identificare unora dintre victime. Vlad Voiculescu critica numirile politice in fruntea spitalelor Vorbim despre cercetarea de la fața locului, care continua și astazi, a doua zi dupa…

- O echipa formata din procurori de la Parchetul General, politisti si specialisti in investigarea incendiilor au demarat, duminica dimineata, cercetarea la fata locului in cazul incendiului de la Sectia ATI a Spitalului Judetean Piatra Neamt. Ancheta este condusa de procurorul Marius Iacob de la Parchetul…