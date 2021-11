Gheorghița Mocanu din Slobozia se lupta de aproape 4 ani pentru ca in cazul morții soției sa se faca lumina. Ea s-a stins in ianuarie 2018, la 34 ani, la cateva ore dupa ce a nascut un copil sanatos la clinica privata Isis din Constanța. In ancheta, IML Constanța a cerut o expertiza in caz chiar de la unul dintre acționarii clinicii . Durerea sistematizeaza. La intalnirea din Piața Victoriei, inceputa in ploaia marunta, Gheorghița iși amintește perfect orele. Intai le-a trait. Apoi le-a repetat, le repeta de 4 ani, in fața polițiștilor, la procuratura. Gheorghița Mocanu se lupta de 4 ani sa se…