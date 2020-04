Stiri pe aceeasi tema

- Statul american Missouri a intentat marti un proces impotriva Chinei și acuza Beijingul ca a ascuns severitatea epidemiei de coronavirus. Procesul civil intentat de catre reprezentantul statului, Eric Schmitt, este impotriva guvernului, a Partidului Comunist Chinez si a altor oficiali si institutii…

- China a impus restrictii privind publicarea de cercetari academice referitoare la originea noului coronavirus, potrivit unei directive date de Guvern si a anunturilor online facute de doua universitati, care au fost apoi sterse, informeaza CNN. Toate studiile academice despre Covid-19 vor fi verificate…

- "OMS chiar a dat-o in bara. Dintr-un anumit motiv; o organizatie finantata in mare parte de SUA a fost totusi foarte mult de partea Chinei. Vom analiza asta mai bine. Din fericire, am respins din timp sfatul lor de a pastra deschise frontierele cu China. De ce ne-au facut o astfel de recomandare…

- Președintele chinez Xi Jinping i-a spus liderului american Donald Trump ca SUA și China trebuie sa coopereze pentru a opri Covid-19, in situația in care America ar putea deveni urmatorul epicentru al pandemiei de coronavirus, informeaza The Independent . Xi a adaugat ca țara sa este dispusa sa ofere…

- Statele Unite ale Americii devin noul epicentru al pandemiei si au acum mai multe cazuri de coronavirus confirmate decat orice alta țara, cu peste 85.500 de teste pozitive, potrivit BBC . Conform ultimelor cifre colectate de Universitatea Johns Hopkins, SUA au depașit China (81.782 cazuri) și Italia…

- Presedintele american Donald Trump a aparat marti termenul de 'virus chinezesc' pe care l-a folosit pentru noul coronavirus si care a provocat furia Beijingului, transmite AFP. Virusul 'a venit din China. Cred ca este o formulare foarte exacta', a spus presedintele Trump.…

- Secretarul de stat american Mike Pompeo a condamnat miercuri expulzarea de catre China a trei jurnalisti ai publicatiei Wall Street Journal, cerând tarii sa respecte libertatea presei, relateaza AFP, potrivit Agerpres.„Tarile rationale si responsabile înteleg ca presa libera…