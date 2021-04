In urma cu o luna, ziarul nostru publica datele cuprinse intr-un Raport al Prefecturii Ialomița referitoare la maniera ilegala in care primariile din județ exploateaza pajiștile. In urma analizei Raportului, oficialii instituției au inaintat documentul catre Inspectoratul de Poliție al Județului Ialomița. Un amplu dosar penal a fost inregistrat in cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice al IPJ Ialomița și, cel mai probabil, ancheta urmeaza a fi declinata catre Direcția Naționala Anticorupție. Reamintim ca DNA a facut lumina intr-un caz similar produs in comuna Axintele. Edilul…