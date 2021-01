Stiri pe aceeasi tema

- Experții Organizației Mondiale a Sanatații, aflați in China in cadrul anchetei privind originea coronavirusului, au vizitat astazi piața din Wuhan, de unde se crede ca ar fi pornit epidemia COVID.

- Un studiu indica faptul ca noul coronavirus se afla pe teritoriul Italiei mai devreme decat s-a crezut inițial. Institul Național de Cancer (INT) din Milano a precizat ca infectarile au aparut inca din septembrie 2019, conform Reuters. Oferta de nerefuzat: Hotel Baratsag Hajduszoboszlo Aceasta ipoteza…