- Politistii din Timis au deschis o ancheta, dar si dosar penal, dupa ce mai multi pacienti cu forme severe de COVID-19 au fost internati la Spitaul de Boli Infectioase „Victor Babes” din Timisoara, desi detineau certificate de vaccinare. Politistii vorbesc de metoda „vaccinului la chiuveta” folosita…

- Un tanar in varsta de 34 de ani se afla in stare grava la Spitalul de Boli Infectioase din Timisoara, el fiind diagnosticat cu COVID-19 si intubat. Barbatul nu s-a vaccinat pentru ca a citit ca serurile anti-COVID fac rau si nu a mers a timp la spital, convins ca oxigenul distruge alveolele pulmonare.…

