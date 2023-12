Stiri pe aceeasi tema

- Se intampla in Romania! O femeie sustine ca a fost dusa in mod eronat la morga si urma sa i se faca autopsia: M-a trezit DumnezeuPresedintele Consiliului Judetean Hunedoara, Laurentiu Nistor, a solicitat deschiderea unei ancheta la Spitalul Judetean Deva, dupa ce in spatiul public au aparut imagini…

- O femeie susține ca a fost dusa la Morga Spitalului din Deva și urma sa i se faca autopsie de vie, deși ea era intr-un șoc anafilactic produs de un antibiotic despre care ar fi atenționat-o pe asistenta. Președintele Consiliului Județean Hunedoara a dispu

- Un incendiu a izbucnit in noaptea de marți spre miercuri intr-o garsoniera a unui bloc de locuințe din Deva. Pompierii au evacuat 13 persoane, 11 adulți și 2 copii, iar o femeie a fost dusa la UPU Deva intoxicata cu fum.

- Un incendiu a izbucnit in noaptea de marți spre miercuri intr-o garsoniera a unui bloc de locuințe din Deva. Pompierii au evacuat 13 persoane, 11 adulți și 2 copii, iar o femeie a fost dusa la UPU Deva intoxicata cu fum. Pentru ca incendiul a fost localizat rapid, flacarile nu s-au extins la apartamentele…

- Poliția din Arad a deschis marți o ancheta pentru doua fapte de ucidere din culpa, dupa ce o femeie și copilul sau nou-nascut au murit la maternitatea din oraș. Reprezentanții Poliției Arad au declarat, marți seara, pentru Mediafax, ca au fost sesizați privind decesul unei femei și a bebelușului, la…

- O femeie din Vietnam, care a ajuns la virsta de 75 de ani, susține ca in ultimii 50 de ani nu a mincat niciun aliment solid și ca a supraviețuit doar cu apa și sucuri cu zahar. Bui Thi Loi, din Loc Ninh, provincia Quang Binh, este intr-o forma excelenta pentru virsta ei, ceea ce ridica semne de intrebare…

- Femeia din imagine susține ca face bani frumoși de pe urma fotografiilor cu axilele sale neepilate. Insa, in ciuda caștigurilor financiare considerabile, tanara susține ca sufera enorm de pe urma comentariilor rautacioase de pe internet.