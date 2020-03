Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit raportarii managerului Spitalului Universitar de Urgența București au fost confirmate pozitiv la testul pentru noul coronavirus (COVID-19) 27 de persoane, din care 17 cadre medicale și 10 pacienți. De la nivelul SUUB s-au prelevat in total aproximativ 500 de probe biologice, iar pentru o parte…

- Este alerta la Spitalul Universitar din București. Mai multe cadre medicale au aflat ca sunt infectate cu noul coronavirus. Reprezentantii unitatii au confirmat ca testele a cinci cadre medicale au ieșit pana acum pozitive. Madalina Samoila are detalii.

- Un membru al personalului medical din Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti (SUUB) care a intrat in contact cu un roman infectat cu COVID-19 in Israel asteapta rezultatul testului, in izolare, de 5 zile, a anuntat deputatul Emanuel Ungureanu, marti, pe pagina sa de Facebook.