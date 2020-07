Ancheta la SJU după cazurile Covid de la Cardiologie Alte patru cadre medicale din secția de Cardiologie a Spitalului Județean de Urgența din Craiova au fost depistate cu noul coronavirus. Așadar, in ultima saptamana, au fost depistate 8 cazuri in randul angajaților din secție. Conducerea unitații medicale a deschis o ancheta interna privind respectarea masurilor de protecție de catre cadrele medicale. Se redistribuie personal pentru funcționarea secției Laurențiu Ivanovici, managerul interimar al unitații medicale, spune ca secția va ramane deschisa și va fi suplimentat numarul de angajați pentru funcționarea normala. „Secția de Cardiologie ramane… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

