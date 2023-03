Stiri pe aceeasi tema

- Peste 20 de autoturisme parcate pe o strada din municipiul Cluj-Napoca au fost gasite cu geamurile sparte si bunurile din interior ravasite. Politistii au deschis o ancheta pentru a stabili ce s-a intamplat, relateaza Știri de Cluj , careia preia informații oferite de IPJ. Situația a fost raportata…

- Incidentul șocant s-ar fi petrecut saptamana trecuta la liceul „Mihai Viteazul” din Bailesti. Tatal elevei spune ca fiica sa este profund marcata de agresiune si ca a ajuns sa viseze noaptea ca este stransa de gat de invatator. In plus, fetei ii este acum teama sa mearga la școala. Din declaratiile…

- Inspectoratul Școlar al Județului Bacau a deschis o ancheta la Liceul Tehnologic Parincea, dupa ce pe rețelele de socializare au aparut relatari despre o agresiune care s-ar fi petrecut asupra unui copil. De asemenea, presa a primit o fotografie, cu o explicație in care se afirma ca mai mulți copii…

- Scandalul in care este implicat un invațator de la o școala din Campina, acuzat ca ar fi abuzat o minora, ia amploare. Autoritațile reacționeaza rand pe rand. Conducerea școlii a oferit primele reacții in cazul dascalului acuzat ca ar fi abuzat o fetița de 8 ani chiar in interiorul instituției de invațamant.

- Un tanar de 31 de ani a fost lasat intr-o balta de sange, in fața unui local din Prundu Bargaului, chiar in ziua de Craciun. Agresorii sunt doi tineri, de 24 și 18 ani, care sunt cercetați acum pentru loviri și tulburarea liniștii și ordinii publice. Incidentul s-a produs in 26 decembrie 2022, in fața…

- Spitalul Municipal de Urgenta Pascani incearca sa stoarca bani de la mostenitorii fostului sau director. Costica Panzariu a decedat anul trecut, lasand incurcata problema garzilor ce i s-au platit nelegal. Actiunea in instanta a spitalului a fost inaintata in aprilie 2021, iar cand a ajuns pe masa magistratilor…

- Forțe și mijloace din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența „Avram Iancu” al județului Cluj au desfașurat, in cursul nopții trecute, o ampla intervenție pentru stingerea unui incendiu ce se manifesta la un obiectiv