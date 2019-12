Ancheta la Gloria dupa accidentul in care a fost implicat microbuzul cu juniori

Ancheta la Gloria dupa accidentul in care a fost implicat microbuzul…

Conducerea clubului SCM Gloria Buzau a anuntat, luni, ca va deschide o ancheta administrativa pentru a stabili responsabilitatea firmei transportatoare in urma evenimentului rutier de pe DN 2D, de la sfarsitul saptamanii trecute, in care a fost implicat un microbuz cu 15 tineri sportivi. Presedintele clubului, Gheorghe Cazan, a adresat multumiri „oamenilor inimosi din cadrul ISU, autoritatilor publice din localitatea Tulnici si celor care i-au gazduit temporar pe jucatori”, se arata intr-un comunicat de presa transmis, luni, AGERPRES. Un microbuz in care se aflau 15 sportivi de la SCM Gloria Buzau,…