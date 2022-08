Stiri pe aceeasi tema

- Creditorii externi ai Ucrainei au acceptat cererea acesteia de a-i ingheta datoria timp de doi ani, ce reprezinta plati in contul unor obligatiuni internationale, in valoare de circa 20 de miliarde de dolari, modalitate prin care guvernul de la Kiev evita intrarea in incapacitate de plata, relateaza…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski le-a spus miercuri liderilor statelor NATO ca tara sa are nevoie de mai multe arme si de bani, circa 5 miliarde de dolari pe luna, pentru a se apara in fata agresiunii Rusiei, el sustinand ca ambitiile Moscovei nu se opresc la Ucraina, transmit agentiile…

- Un jurnalist de investigație, Andrei Soldatov, cunoscut pentru reportajele sale despre serviciile secrete a declarat ca a fost pus pe lista persoanelor urmarite și ca autoritațile ruse i-au inghețat conturile bancare, potrivit The Guardian. Andrei Soldatov, care a cofondat site-ul Agentura.ru, a scris…

- UPDATE Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a multumit UE pentru al saselea pachet de sanctiuni impotriva Moscovei, reinnoind totodata apelurile ca Bruxellesul sa impuna Rusiei masuri si mai dure pentru invazia Ucrainei, relateaza miercuri DPA. Un al saptelea pachet ar fi necesar odata ce termenii…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a deplasat duminica, pentru prima data de la inceputul invaziei ruse, in estul tarii, in regiunea Harkov, de unde Moscova si-a retras in ultimele saptamani trupele pentru a le concentra pe alte fronturi, relateaza AFP, Reuters si DPA. ‘2.229 de case au fost…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a vizitat duminica trupele ucrainene de pe linia frontului din regiunea nord-estica ucraineana Harkov, a anunțat biroul președintelui, citat de Reuters. Vizita lui Zelenski de pe liniile frontului din afara Kievului marcheaza prima sa apariție oficiala in afara…

- In timp ce SUA și aliații sai furnizeaza Ucrainei armament din ce in ce mai sofisticat, Washingtonul a discutat cu Kievul despre pericolul unei escaladari in cazul in care Ucraina va lansa atacuri in interiorul Rusiei, au declarat oficiali americani pentru Reuters . Discuțiile din culise nu impun restricții…