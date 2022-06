Anchetă în Maramureș după ce un copil de 13 ani a fost împușcat accidental de prietenul său Un copil in varsta de 13 ani din localitatea Trestia, județul Maramureș a ajuns la spital, dupa ce, duminica, a fost impușcat din greșeala de prietenul sau de aceeași varsta. Proprietarul armei, care este deținator legal de arme și munitii, a fost sancționat contravențional și i-a fos retras dreptul de a deține arme, transmit polițiștii. Incidentul a avut loc, ieri, in localitatea Trestia. Poliția a fost sesizata de reprezentanții Spitalul Orașenesc Targu Lapuș cu privire la faptul ca, la Unitatea de Primire Urgențe s-a prezentat un minor de 13 ani, care prezenta o plaga prin impușcare la nivelul… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

