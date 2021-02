Stiri pe aceeasi tema

- Anchete se desfașoara in mai multe regiuni ale Italiei, privind o posibila frauda cu vaccinuri anti-Covid, dupa ce guvernatorul din Veneto, Luca Zaia, a spus ca a primit o oferta de 27 de milioane doze de vaccin. Aceleași „oferte avantajoase” ar fi fost primite și in Lombardia și Umbria, scrie…

- Poliția italiana investigheaza un posibil uriaș caz de frauda cu vaccinuri anti-Covid, dupa ce guvernatorul regiunii Veneto a dezvaluit ca intermediari anonimi i-ar fi oferit 27 de milioane de doze de ser Pfizer, precum și doze rusești și chinezești, in afara sistemului de achiziții al Uniunii Europene,…

- In ultimele 24 de ore, in Timiș, s-au administrat 1.392 de vaccinuri (150 Moderna), (590 AstraZeneca) și restul Pfizer. Astfel, in cadrul etapei I de vaccinare impotriva COVID-19 s-au administrat 124 de vaccinuri. De asemenea, in cadrul etapei a II-a de vaccinare impotriva coronavirusului, in Timiș,…

- Uniunea Europeana inca așteapta 10 milioane de doze de vaccin COVID-19 de la grupul farmaceutic Pfizer, conform planului agreat. UE a primit cu 30% mai puține vaccinuri decat ar fi trebuit, conform Reuters, citat de Agerpres . Pfizer a livrat pana la mijlocul saptamanii trecute 23 de milioane de doze…

- Comisia Europeana va finaliza, pana la finalul saptamanii, o propunere care cere companiilor farmaceutice sa-și inregistreze exporturile de vaccin din Uniunea Europeana. Insista, insa, ca nu are planuri sa impuna o interdicție a exporturilor, potrivit Reuters. Țarile au aflat la sfarșitul saptamanii…

- Uniunea Europeana va obliga companiile farmaceutice sa-si respecte contractele de aprovizionare cu vaccinuri anti-COVID-19, a declarat presedintele Consiliului European, Charles Michel, dupa ce Pfizer si AstraZeneca au anuntat ca vor intarzia livrarile catre Europa, informeaza Agerpres.

- La postul de radio Europe 1, Michel a spus: „Planuim sa facem companiile farmaceutice sa respecte contractele pe care le-au semnat... prin utilizarea mijloacelor legale pe care le avem la dispozitie”. Pfizer a spus saptamana trecuta ca va incetini temporar livrarile catre Europa, pentru a opera modificari…

- Procesul de testare si aprobare a unor vaccinuri eficiente impotriva COVID-19 continua la nivel mondial si se apropie de final. Companiile farmaceutice BioNTech si Pfizer, pe de o parte si Moderna, pe de alta parte, au solicitat autorizatii de urgenta din partea Administratiei pentru Alimente si Medicamente…