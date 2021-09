Anchetă în Georgia privind posibila spionare a clerului Parchetul general din Georgia a anuntat marti deschiderea unei anchete dupa publicarea unor documente afirmand ca membri ai bisericii ortodoxe din aceasta tara caucaziana au fost spionati de serviciile de informatii, noteaza AFP preluat de agerpres. Cu o zi inainte, peste 35.000 de presupuse documente ale serviciilor georgiene au fost puse la dispozitie timp de cateva ore pe un site impartit cu mai multe redactii.

Acestea contineau informatii sensibile despre membri ai puternicei biserici ortodoxe si se concentrau pe legaturile acestor persoane cu Rusia, cercurile de afaceri si viata lor… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Parchetul general din Georgia a anuntat marti deschiderea unei anchete dupa publicarea unor documente afirmand ca membri ai bisericii ortodoxe din aceasta tara caucaziana au fost spionati de serviciile de informatii, noteaza AFP. Cu o zi inainte, peste 35.000 de presupuse documente ale serviciilor georgiene…

- In toata Marea Neagra mai sunt puțin peste 250 de mii de exemplare, aproape de trei ori mai puține decat in Marea Mediterana. Cu noile date, cercetatorii vor sa ceara autoritaților masuri de protectie pentru delfini. Studiul la care au luat parte Romania, Bulgaria, Ucraina, Rusia, Georgia și Turcia…

- Rusia, care nu și-a inchis ambasada din Kabul, a apreciat drept «pozitive» primele semnale trimise de talibani. «La Kabul, situația este mai degraba calma, talibanii asigura menținerea ordinii intr-o maniera destul de eficienta», a declarat șeful diplomației ruse, Serghei Lavrov, intr-o conferința de…

- „Vrem o relație pragmatica cu Rusia”. Sandu anunța ce ar vrea sa discute cu Putin: Vrem o relație pragmatica Declarația a fost facuta de președinta Maia Sandu intr-un recent interviu cu publicația americana „American Purpose”, ceea ce inseamna rezolvarea concreta a unor probleme.…

- Protocoalele amintite incalcau flagrant dreptul la un proces echitabil și tot Curtea Constituționala spune ca Ministerul Public a incalcat suprematia Constitutiei atunci cand a decis semnarea acestor acte. Consecințele protocoalelor au dus la transformarea procurorilor in subordonați ai ofiterilor de…

- Fostul adjunct al Direcției Generale de Informații a Armatei (DGIA), Cristian Iulian Gherghe a fost plasat de judecatorii ICCJ sub control judiciar, dupa ce acesta a fost trimis in judecata pentru mai multe fapte pretins abuzive in legatura cu folosirea unor fonduri operative de razboi. Gherghe…

- ​Parchetul din Paris a deschis marti o ancheta privind spionarea jurnalistilor francezi inclusiv infiltrarea în telefoanele acestora a programului informatic de supraveghere Pegasus în numele statului marocan, relateaza AFP și Reuters, potrivit News.ro. Aceasta ancheta a fost deschisa…

- Comisia de ancheta pentru elucidarea circumstanțelor presupusei rapirii ex-judecatorului ucrainean, Nicolae Ceaus, cere Președinției, eliberarea din funcție a directorului Serviciului de Informații și Securitate, a șefului Serviciului de Contraspionaj, dar și a altor persoane „pentru inactivitate și…