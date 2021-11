Justitia a deschis o ancheta preliminara pentru viol si agresiune sexuala vineri, a doua zi dupa difuzarea unui reportaj de televiziune in care se formulau astfel de acuzatii la adresa fostului ministru francez Nicolas Hulot, potrivit unui comunicat, menționat de AFP. Cel putin sase femei, intre care o minora la momentul faptelor, il acuza pe aparatorul cauzelor de mediu de violuri sau agresiuni sexuale comise intre 1989 si 2001, in timp ce el califica acuzatiile drept minciuni. Investigatiile “vor incerca sa determine daca faptele denuntate pot caracteriza o infractiune penala si, avand in vedere…