- S-a facut o noua incurcatura in campania de vaccinare, la noi. La centrul de la Romexpo, in București, un barbat care a primit prima doza de la Pfizer, a fost imunizat la rapel cu serul Moderna. Alexandru Ionescu a povestit la Europa FM ca a fost trimis din zona de triaj la un cabinet unde... View Article

- Un barbat din Tulcea a fost vaccinat cu ser de la Pfizer insa a primit din greșeala la rapel o doza din serul Moderna. Barbatul a povestit cu lux de amanunte cum cadrele medicale din centrul de vaccinare au incercat sa mușamalizeze cazul.

- Este ancheta la centrul de vaccinare de la Romexpo, dupa ce un barbat a fost imunizat la rapel cu un alt tip de vaccin. Prima doza a fost facuta cu Pfizer, iar a doua cu Moderna. Este al doilea astfel de caz de cand a inceput vaccinarea anti-COVID in Romania

- Potrivit datelor puse la dispoziția Comitetului Național de Vaccinare anti-COVID de catre INSP, 29.865 de persoane au fost vaccinate in ultimele 24 de ore, ceea ce reprezinta o creștere cu aproape 2.000 fața de ziua precedenta. In schimb, numarul reacțiilor adverse a scazut ușor. Dintre cele 29.865…

- In ultimele 24 de ore, in Timiș, s-au administrat 982 de vaccinuri (70 Moderna); (570 AstraZeneca), restul Pfizer. Astfel, in cadrul etapei I de vaccinare impotriva COVID-19 s-au administrat 97 de vaccinuri. In cadrul etapei a II-a de vaccinare impotriva COVID-19 s-au administrat 885 de vaccinuri.…

- Un barbat din judetul Gorj a fost vaccinat la rapel cu serul Moderna, desi ar fi trebui imunizat cu Pfizer. Acesta a intrat in cabinetul unde se faceau vaccinurile cu Moderna, asistenta l-ar fi intrebat daca este la prima doza, el a confirmat, dandu-si seama de eroare dupa ce a primit adeverinta…

- Dupa vaccinare, barbatul a ramas in atenta monitorizare a personalului medical, nu a manifestat reactii adverse, iar in acest moment se afla la domiciliu, fara ca starea de sanatate sa i fie afectata, transmite Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID 19 CNCAV…

- Comitetul Național de Vaccinare a anunțat ca, in prima zi in care s-a administrat vaccinul de la Moderna in Romania, 6.443 de oameni au primit acest ser in ultimele 24 de ore, iar 16.150 au fost vaccinați cu Pfizer. Potrivit datelor puse la dispoziția Comitetului Național de Coordonare a Activitaților…