Anchetă în Afganistan: O unitate a forţelor speciale britanice SAS a ucis zeci de deţinuţi şi persoane neînarmate O unitate a fortelor speciale britanice SAS a ucis detinuti si persoane dezarmate in circumstante suspecte in Afganistan, dezvaluie marti o ancheta a postului public britanic BBC. Mai multe rapoarte militare sugereaza ca o unitate britanica ar fi ucis ilegal 54 de persoane in timpul unei misiuni de sase luni in Afganistan, insa fostul responsabil al fortelor respective nu a transferat probele pentru a fi anchetate, adauga BBC. Potrivit sursei citate, se pare ca generalul Mark Carleton-Smith, fost sef al fortelor speciale britanice SAS, ar fi primit informatii in legatura cu aceste decese ilegale,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Primul contingent din programul militar al Regatului Unit s-a intalnit cu ministrul apararii Ben Wallace joi, perioada de instruire urmand sa dureze mai multe saptamani, a anuntat Ministerul Apararii. In cadrul programului vor fi instruiti pana la 10.000 de ucraineni in urmatoarele luni. „Acest nou…

- Un prim contingent de soldati ucraineni care urmeaza a fi instruiti de trupele britanice pentru a-i ajuta in lupta impotriva Rusiei a ajuns in Regatul Unit, relateaza sambata DPA. Primul contingent din programul militar al Regatului Unit s-a intalnit cu ministrul apararii Ben Wallace joi, perioada de…

- O ancheta este in curs de desfasurare dupa piratarea conturilor de Twitter si YouTube ale armatei britanice, a anuntat duminica Ministerul Apararii, noteaza AFP. „Avem cunostinta despre spargerea conturilor de Twitter si YouTube ale armatei, iar o ancheta este in desfasurare. Armata ia foarte in serios…

- Un avion de transport militar Il-76 s-a prabușit vineri in Rusia, in apropiere de Ryazan, din cauza unei defecțiuni a motorului. Patru persoane au fost ucise și alte cinci au fost ranite, transmite Ministerul Apararii al Federației Ruse, conform agenției ruse de presa Interfax. Se raporteaza ca zborul…

- Statele Unite, ”profund intristate” de moartea a cel putin 1.000 de persoane intr-un ”cutremur devastator” in Afganistan, au anuntat miercuri ca examineaza un raspuns umanitar, fara a exclude sa discute direct cu talibanii la putere la Kabul si al caror guvern nu a fost recunoscut de Washington, relateaza…

- Aproximativ 1,16 milioane de persoane au fost duse in Rusia de la inceputul invadarii Ucrainei de catre armata rusa, potrivit informatiilor furnizate sambata de Ministerul Apararii de la Moscova, transmite dpa, preluata de Agerpres. Aceasta cifra include aproximativ 205.000 copii. Doar de vineri, 18.580…

- Ministerul rus al Apararii a anunțat ca un marinar si-a pierdut viata si alti 27 sunt in continuare dati disparuti, dupa naufragiul crucisatorului Moskva de saptamana trecuta, potrivit AFP. Celelalte 396 de persoane aflate la bord au fost evacuate. „Ministerul Apararii ofera tot sprijinul si asistenta…

- Membri ai trupelor britanice speciale SAS au antrenat soldati ucraineni langa Kiev in ultimele saptamani. Potrivit The Times, acestia i-au invatat pe ucraineni sa foloseasca armele antitanc trimise lor de Regatul Unit, anunța news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…