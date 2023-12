Stiri pe aceeasi tema

- Politistii au deschis dosar penal pentru vatamare corporala din culpa si continua ancheta sub coordonarea unui procuror, dupa ce un echipaj de Politie aflat in misiune, care avea semnalele acustice si luminoase pornite, a lovit o femeie de 79 de ani care traversa o strada din Resita, la aproximativ…

- Polițiștii din cadrul Poliției Orașului Gaești au fost sesizați cu privire la producerea unui accident rutier in Gaești, pe strada Șerban Cioculescu. Din primele verificari efectuate, polițiștii au stabilit ca un barbat, de 46 de ani, din comuna Petrești, in timp ce ar fi condus un autoturism pe drumul…

- O femeie de 76 de ani a murit, vineri, dupa ce ar fi fost batuta pe o strada din Sectorul 6 din Bucuresti, de un barbat, relateaza news.ro. Politistii au reusit sa il prinda pe suspect, el fiind imobilizat. „La data de 24 noiembrie 2023 Politia Capitalei – Sectia 20 Politie a fost sesizata, prin apel…

- Un barbat de 44 de ani din municipiul Bucuresti a fost arestat preventiv pentru talharie, dupa ce a agresat fizic o femeie de 72 de ani, pe o strada din Sectorul 5, si i-a furat telefonul mobil din geanta, informeaza News.ro.Talharia a avut loc in urma cu mai bine de o saptamana. Politistii au fost…