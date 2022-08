Persoane neidentificate au instalat un dispozitiv explozibil sub mașina aflata intr-o parcare in timp ce Daria Dughina participa la festivalul „Tradiții” din apropierea Moscovei, potrivit surselor din ancheta citate de TASS. „Au fost mulți invitați la festival, oamenii au parcat mașini in stanga și in dreapta pe autostrada Zvenigorodskoe, unde se afla domeniul Zaharovo. Exista și o parcare, care era aproape toata ocupata de mașini. Tot acolo a fost parcat și jeep-ul cu care Daria Dughina a plecat de la eveniment. Nu a existat niciun control la intrarea in parcare, astfel ca explozibilii puteau…