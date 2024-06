Stiri pe aceeasi tema

- Ana Baniciu a nascut un baiețel perfect sanatos marți, 4 iunie, și traiește cele mai frumoase momente din viața ei. Artista a amenajat camera bebelușului și a angajat deja bona pentru micuț.Ana Baniciu, in varsta de 31 de ani, și partenerul sau, Edi Kovacs, sunt in culmea fericirii dupa ce marți, 4…

- Alexia Țalavutis a avut parte de o surpriza de proporții de ziua ei de naștere! Parinții ei au venit in platoul emisiunii, pentru a fi alaturi de ea in cea mai speciala zi! Alexia Țalavutis a fost profund emoționata cand i-a vazut. Iata ce dezvaluiri au facut despre copilaria ei!

- Au mai ramas doar cateva saptamani pana cand Ana Baniciu iși va ține in brațe bebelușul. Vedeta s-a pregatit in cel mai mic detaliu pentru venirea pe lume a baiețelului ei. Deși nu a nascut inca, artista a gasit deja și bona pentru copilul ei.

- Ana Baniciu, in varsta de 31 de ani, va deveni mama peste 10 saptamani cand va aduce pe lume un baietel. Pana acum, artista și soțul ei, Eduard, nu au dezvaluit numele bebelușului și au explicat motivul pentru care au luat decizia asta. Vedeta s-a simțit bine pe toata perioada sarcinii.„Ma simt foarte…

- Beniamin, iubitul Danei Roba, a facut o surpriza emoționanta pentru make-up artista! Barbatul i-a trimis un cadou la salonul ei de infrumusețare. Iata cum a surprins-o partenerul ei de viața pe vedeta!

- PNL il susține pe Sebastian Burduja pentru Primaria Capitalei , acesta fiind testat in sondajele interne ale liberalilor. Insa, este luat in calcul și fostul fotbalist Ionuț Lupescu, conform anunțului liderului PNL Nicolae Ciuca.Pe de alta parte, la PSD, fostul primar Gabriela Firea a spus ca beneficiaza…

- Ana Baniciu iși celebreaza mama cu ocazia Zilei Internaționale a Femeilor. Cantareața ii mulțumește pentru tot ce a facut pentru ea și marturisește ca mereu va fi fetița sa. Cea care i-a dat viața a decedat in urma cu aproape doi ani, este celebrata permanent, iar amintirea este menținuta vie.