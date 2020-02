Anchetă epidemiologică extinsă în cazul primului pacient român cu coronavirus: A participat la slujba din Sâmbăta Morților și la o petrecere de copii Masuri extreme de prevenție au fost luate de autoritați in localitatea Prigoria, din județul Gorj, acolo unde mai multe zeci de persoane, printre care și mulți copii, ar fi intrat in contact cu tanarul de 25 de ani, angajat la firma prietenului cetațeanului italian infectat cu #covid19. Diagnosticul a fost pus pe baza probelor The post Ancheta epidemiologica extinsa in cazul primului pacient roman cu coronavirus: A participat la slujba din Sambata Morților și la o petrecere de copii appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol: sursazilei.ro

- Autoritațile din județul Gorj au decis ca toate activitațile care vizeaza prezența unui public numeros sa fie suspendate in comuna Prigoria, unde locuiește tanarul diagnosticat cu virusul Covid-19. De asemenea, școlile din comuna au fost inchise pana la efectuarea dezinfecției.

- Autoritațile au facut pana la aceasta ora analize la 13 persoane care au intrat in contact cu italianul infectat cu coronavirus, insurat cu o femeie din județul Gorj. Alte 19 persoane sunt vizate de ancheta epidemiologica, a declarat intr-o conferința de presa, prefectul județului, Ionel Cristinel Rujan.…

