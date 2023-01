Stiri pe aceeasi tema

- IPJ Bacau a transmis luni ca a deschis un dosar penal in legatura cu evenimentele petrecute in ajunul Anului Nou la Berzunți, unde tinerii satului au defilat imbracați in soldați ruși și au ținut un plugușor in care personajul Putin indemna la viol. „Polițiștii bacauani s-au sesizat din oficiu cu privire…

- Obișnuita defilare a mascaților din Berzunți este acum cercetata penal, din cauza literei „Z” de pe un tractor. Mașini cu Z-ul rusesc inscripționat, tancuri din tractoare acoperite cu prelate și dialoguri Putin-Zelenski incheiate cu indemnuri la bombardamente, in rasul oamenilor. Așa s-a desfașurat…