- Barbatul și baiețelul lui s-au lovit cu telescaunul de un camion incarcat cu bușteni, la cota 1300, in Parang. Cei doi au trait spaima vieții, iar tatal copilului a povestit, cum s-a intamplat totul. Acesta a depus plangere la poliție. „Azi am crezut ca mi-a sunat ceasul. Eram cu Vladut in telescaun,…

- Opt turiști, intre care și doi copii, au fost surprinși de o furtuna puternica, joi, in Masivul Bucegi, pe traseul intre Crucea de pe Caraiman și Cabana Babele. Turiștii au fost recuperați de catre salvamontiștii din Bușteni, insa unii dintre ei au facut atacuri de panica. Tot joi, salvamontiștii din…

- O masina de politie a fost implicata intr-un accident, aseara, in Capitala. Agentii ar fi trecut pe rosu fara sa aiba semnalele acustice si luminoase pornite si au lovit in plin un alt autoturism in care se aflau si trei copii. Din fericire, acestia nu au patit nimic. Politistii, in schimb, au ajuns…

- Mai mulți turiști s-au luat la bataie cu angajații unei terase deoarece nu au fost lasați sa intre îmbracați doar în pantaloni scurți. Incidentul s-a produs vineri, 17 august, la o terasa din localitatea 2 Mai. Din cauza ca nu aveau o ținuta corespunzatoare, 6 turiști nu au fost lasați…

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie al Judetului Constanta, in data de 16 august, in jurul orei 4.00, un barbat de 28 de ani conducea un autoturism marca Opel Corsa pe DN 3, in localitatea Valu lui Traian.La intersectia cu strada Constantei, el a virat stanga peste marcajul…

- O persoana a postat pe Facebook un filmulet in care se observa cum un copil de aproximativ un an de zile a fost incuiat de parintii sai intr-o masina inmatriculata in judetul Suceava, autoturismul fiind parcat in statiunea Mamaia. Conform celui care a postat filmuletul, copilul respectiv ar fi fost…

- Un polițist din Suceava a fost lovit cu o piatra aruncata prin geamul lateral al mașinii de poliție. Omul a ajuns la spital cu traumatism cranio-cerebral. Incidentul s-a petrecut noaptea in comuna Berchișești. Polițistul din Suceava, de la Secția de Poliție Rurala Darmanești, a fost lovit cu piatra…

- Polițiștii de frontiera suceveni au fost in alerta maxima deoarece un coleg de-al lor a fost lovit cu mașina de un contrabandist de tigari. Vestea buna este ca tanarul de 23 de ani a fost prins.