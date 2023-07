Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul de Interne a solicitat Politiei Romane sa demareze urgent verificari, dupa ce un politist din Oradea a acuzat, intr-un reportaj Recorder, ca datele sale personale au fost accesate in mod ilegal, chiar din interiorul Politiei, in interesul unui influent om de afaceri local, informeaza Agerpres."Conducerea…

- Ministrul de Interne, Catalin Predoiu, a dispus ancheta fulger in MAI, dupa ce un polițist s-a plans ca e terorizat de șef, in beneficiul unui om de afaceri. E vorba de un scandal aparut la Bihor. Referitor la subiectul dezbatut in spațiul public, privind un polițist din Bihor care ar fi descoperit…

- Caminele groazei, se iau primele masuri. Șefii IPJ Ilfov și ai Poliției Voluntari vor fi demiși. In urma dezvaluirilor privind condițiile inumane din azilele din Ilfov, ministrul de Interne a dispus trimiterea specialiștilor din Corpul de Control al Inspectoratului General al Poliției Romane (IGPR)…

- Inspectoratul General al Politiei Romane a transmis, vineri seara, precizari, dupa declaratiile ministrului de Interne, Catalin Predoiu, care a declarat marți ca ancheta in cazul caminelor de batrani a durat ”ani de zile”. Avand in vedere informațiile vehiculate in spațiul public, cu privire la investigația…

- Zilnic, in medie, aproximativ 9.000 de politisti acționeaza in teren, incepand de astazi si pana in data de 5 iunie inclusiv, in perioada minivacantei de 1 Iunie si Rusalii. In acest context, intr-un comunicat de presa al Politiei Romane se mai precizeaza ca “ pentru asigurarea ordinii si linistii publice,…

- Șoferii romani pot afla acum online istoricul sancțiunilor rutiere, printr-o lege aparuta la inceputul acestui an si publicata in Monitorul Oficial. Ministerul Afacerilor Interne a dat in folosința prin intermediul platformei hub.mai.gov.ro aceasta posibilitate. Conducatorii auto ar fi trebuit sa poata…