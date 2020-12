Anchetă de amploare în Italia: Sute de polițiști fac percheziții și arestări într-un dosar de pornografie infantilă O ancheta de amploare maxima se desfașoara în Italia, cu implicarea a sute de polițiști. Sunt vizate mai multe grupuri de pornografie infantila care prezentau abuzuri sexuale asupra copiilor, inclusiv asupra unor bebeluși. În unele cazuri, erau oferite inclusiv &"contacte directe&" cu cei mici.

Conform Agenției ANSA, preluata de Mediafax, în Italia se are loco ampla operațiune împotriva pornografiei infantile, fiind implicați peste 300 de polițiști care efectueaza percheziții și arestari în 53 de provincii și 18 regiuni.

Agenții, care au lucrat sub acoperire…

Sursa articol: hotnews.ro

